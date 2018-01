Moet in kosten-batenanalyses worden gecorrigeerd voor verstorende kosten van belastingheffing?

CPB Bron: 24 januari 2018, 10:00

Conform het advies van de Werkgroep Kosten van belastingheffing en MKBA´s wordt geargumenteerd dat geen bijtelling nodig is. Dit is vooral gebaseerd op de veronderstelling dat de verstorende kosten van belastingheffing ruwweg worden gecompenseerd door de baten van herverdeling van belastingen. Het feit dat belastingen tot verstoringen van gedrag leiden − bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt - en daarmee maatschappelijk kostbaar zijn, komt voort uit de wens tot herverdeling tussen hogere en lagere inkomens. Niet of weinig verstorende belastingen, zoals vaste heffingen per inwoner, drukken relatief zwaar op huishoudens met lage inkomens. Vandaar dat meestal wordt gekozen voor belastingen die toenemen met inkomen, vermogen of consumptie: deze leiden tot meer verstoringen, maar dragen daardoor wel bij aan het verminderen van ongelijkheid.



